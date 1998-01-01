«Они сидели, пили чай»: свидетель драки рассказал о причине ярости Виторгана

Совместное «чаепитие» режиссера Константина Богомолова с журналисткой Ксенией Собчак стало причиной конфликта с актером Максимом Виторганом, переросшего в драку. Об этом Пятому каналу рассказал охранник московского заведения «Кофемания», где накануне произошел инцидент.

— Она (Собчак — Прим. ред.) приехала, они сидели и пили чай. Потом неожиданно приезжает Виторган и всё это видит, — сказал мужчина в разговоре с Пятым каналом.

Ранее Пятый канал сообщал, что в ходе драки Виторган разбил Богомолову нос. По информации очевидцев, режиссер потерял много крови, однако госпитализация ему не потребовалась.

Предположительно, произошедшее стало разборкой между супругом журналистки и ее новым избранником. Ходят слухи, что новогоднюю ночь Собчак провела не с семьей, а в компании Константина Богомолова.