Появилось видео мощного удара Виторгана по лицу Богомолова

, 20:46 Эксклюзивное видео 445

В результате драки у режиссера оказался сломан нос в двух местах.

Фото, видео: Пятый канал

В распоряжении Пятого канала появилось видео, на котором отчетливо виден момент нанесения мощного удара актером Максимом Виторганом по лицу режиссера Константина Богомолова возле кафе в центре Москвы.

Пострадавший от полученной травмы заваливается на землю, однако обидчик не отстает от него — он пытается поднять его и нанести удары кулаком по лицу.

В конце концов Богомолову удается покинуть место конфликта.

Ранее Пятый канал публиковал видео с камеры наблюдения, установленной внутри кафе. На кадрах видно, как сначала Виторган вошел в помещение, где за столиком сидели предположительно его супруга Ксения Собчак и Богомолов. Затем он вышел, а за ним последовал режиссер. Вернулся Богомолов уже с разбитым лицом.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

20:57
Видео: Специалисты СКР осматривают самолет, следовавший из Сургута в Москву
20:46
Появилось видео мощного удара Виторгана по лицу Богомолова
20:44
Жестокая месть: Обиженный на хозяина экскаваторщик разгромил отель в Ливерпуле
20:39
Космонавт Олег Кононенко снял ночной Петербург с борта МКС — фото
20:37
«Метрострой» сдает позиции: власти Петербурга ищут нового подрядчика
20:27
Видео: Генпрокурор Украины высказался за легализацию оружия и проституции
20:10
Диспетчер трижды пыталась удостовериться в захвате самолета у пилота
20:05
Стали известны новые подробности крушения Ту22-М3 под Мурманском
20:01
Коррумпированные чиновники не смогут скрыть имущество за рубежом
19:53
Мировые лидеры проигнорировали открытие Давосского форума
19:45
Исполком WADA подтвердил соответствие РУСАДА кодексу организации
19:42
Объявлены номинанты на «Оскар-2019»
19:37
Конверсия по-сирийски: Арсеналы оружия уничтожают и заменяют на хлебзаводы
19:23
Названы имена членов экипажа Ту22-М3, разбившегося под Мурманском
19:15
Минпромторг показал, как создавался новый автомобиль президента России — видео
19:11
Путин: РФ и Япония могли бы увеличить товарооборот до 30 миллиардов долларов
19:05
Видео: судно со спасенными из пожара моряками прибыло в Керчь
18:58
«Невменяемый, но не агрессивный»: земляки о захватчике самолета Сургут — Москва
18:50
В Петербурге готовятся отметить 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда
18:46
Видео допроса мужчины, захватившего рейс Сургут — Москва

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый выпуск «Светской хроники» на Пятом

В это воскресенье смотрите очередной выпуск еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Эксклюзивные интервью, качественные расследования и самые свежие новости из жизни любимых артистов!

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама