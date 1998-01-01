Появилось видео мощного удара Виторгана по лицу Богомолова

В распоряжении Пятого канала появилось видео, на котором отчетливо виден момент нанесения мощного удара актером Максимом Виторганом по лицу режиссера Константина Богомолова возле кафе в центре Москвы.

Пострадавший от полученной травмы заваливается на землю, однако обидчик не отстает от него — он пытается поднять его и нанести удары кулаком по лицу.

В конце концов Богомолову удается покинуть место конфликта.

Ранее Пятый канал публиковал видео с камеры наблюдения, установленной внутри кафе. На кадрах видно, как сначала Виторган вошел в помещение, где за столиком сидели предположительно его супруга Ксения Собчак и Богомолов. Затем он вышел, а за ним последовал режиссер. Вернулся Богомолов уже с разбитым лицом.