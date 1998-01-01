Видео: Метеорит врезается в «кровавую» Луну

Падение метеорита на поверхность Луны во время «кровавого суперлуния» 21 января зафиксировали сотрудники американской обсерватории Гриффита, расположенной в Лос-Анджелесе.

На опубликованных кадрах видно маленькую белую вспышку на затененном участке спутника Земли. Астрономы предположили, что она произошла при столкновении метеорита о лунную поверхность. По мнению ученых, множество кратеров на Луне объясняются частыми контактами с космическими объектами из-за отсутствия плотной атмосферы, в которой астероиды бы сгорали.

Ранее Пятый канал рассказывал о зрелищном и редком космическом явлении — «кровавом суперлунии».