Видео: Метеорит врезается в «кровавую» Луну

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Сенсационное космическое явление запечатлели сотрудники обсерватории Гриффита в Калифорнии.

Фото, видео: Griffithobservatory.org

Падение метеорита на поверхность Луны во время «кровавого суперлуния» 21 января зафиксировали сотрудники американской обсерватории Гриффита, расположенной в Лос-Анджелесе.

На опубликованных кадрах видно маленькую белую вспышку на затененном участке спутника Земли. Астрономы предположили, что она произошла при столкновении метеорита о лунную поверхность. По мнению ученых, множество кратеров на Луне объясняются частыми контактами с космическими объектами из-за отсутствия плотной атмосферы, в которой астероиды бы сгорали.

Ранее Пятый канал рассказывал о зрелищном и редком космическом явлении — «кровавом суперлунии».

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