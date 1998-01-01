Ее называют красной, багровой и кровавой, но суть одна — это полное затмение Луны. Уникальное астрономическое явление сегодня, 21 января, наблюдали жители всей планеты. Спутник подошел максимально близко к Земле и поменял облик. Такое бывает лишь раз в несколько лет.

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В России чудесное превращение могли видеть лишь жители европейской части. В Петербурге, несмотря на мороз, на улицу вышло немало астрономов-любителей с фотокамерами и телескопами.

В древности такое небесное явление считалось плохим знаком. Сказки про вурдалаков и оборотней знают во всем мире. Пощекотать себе нервы, да и просто понаблюдать за поистине невероятным зрелищем люди смогли во Франции, и в Германии, и в США. Ученые успокаивают: никакой мистики — сплошная физика! Все дело в солнечных лучах, которые причудливо искривляются в атмосфере, входя в тень Земли.