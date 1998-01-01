Изменений нет: Песков о переговорах Владимира Путина и Синдзо Абэ

В Москве не заметили никаких изменений в точке зрения Токио на вопрос подписания мирного договора. Так прокомментировали в Кремле итоги прошедших во вторник, 22 января, переговоров президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

— Пока мы не фиксируем каких-либо изменений в позиции Японии. С тех пор, как с известной инициативой на Восточном форуме во Владивостоке выступил президент Путин, не претерпела изменений и наша позиция, — заявил Песков «Интерфаксу».

25 личная встреча российского президента и японского премьер-министра длилась четыре часа. В ходе переговоров Владимир Путин Синдзо Абэ обсудили не только вопросы экономического сотрудничества двух стран, но и коснулись важного политико-дипломатического вопроса — заключение мирного договора, без которого Япония и Россия живут уже более 73 лет.