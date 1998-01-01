Министры иностранных дел России и Японии продолжат переговоры уже в феврале, Путин и Абэ встретятся в июне, если раньше не понадобится. Две страны, действительно стали энергичнее обсуждать мирный договор. Эта встреча лидеров стала 25-й. На ней Путин и Абэ час говорили тет-а-тэт, потом еще почти три часа с делегациями.

Выйдя к журналистам после почти четырехчасовой встречи лидеры России и Японии сразу признались: говорили откровенно, не утаивая нюансов позиций по самым разным вопросам, в частности, в сфере экономики. Взаимный товарооборот вырос до 20 миллиардов долларов, есть совместные проекты в газовой сфере, в атомной энергетике, можно вместе осваивать Северный морской путь, но необходимо достигать большего, отметил российский президент.

— В перспективе надо увеличить товарооборот в полтора раза, до 30 миллиардов долларов, это как минимум, — сказал Путин.

Отдельно стороны коснулись и важного политико-дипломатического вопроса — заключение мирного договора, без которого две страны живут уже больше 73 лет.

Дело в том, что на саммите в Сингапуре в конце прошлого года Путин и Абэ договорились строить новое соглашение на базе советско-японской декларации 1956-го года. Но с тех пор многое изменилось.

В 1956 году оговаривалась возможность передачи двух островов, но после того, как на территории Японии появились американские военные базы, советское правительство от территориальных уступок сразу отказалось. Военные США никуда пока и не думают уходить с японского архипелага. А значит, Россия не может быть окончательно уверена в безопасном статусе Курильской гряды.

— Впереди кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения. Задача — обеспечить долгосрочные и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественном уровне. И, разумеется, решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих наших стран, — подчеркнул Путин.

Продолжается и Перекрестный год России и Японии, уже проведено более пятисот культурных мероприятий.

Об уровне взаимного доверия и уважения лидеров России и Японии говорит один удивительный, по нынешним геополитическим временам, факт — это у же 25-я по счету личная встреча Владимира Путина и Синздо Абэ. Но, несмотря на взаимное уважение, каждая сторона на переговорах отстаивает, безусловно, свои позиции. Для Владимира Путина, это, безусловно, незыблемость территориального суверенитета России над Южно-Курильскими островами. А для Синдзо Абэ многолетние японские притязания на часть российской территории, это даже не «государственная», а даже «личная» и «семейная история»

Его отец — Синтаро Абэ — в конце 80-х занимал пост министра иностранных дел Японии, и даже будучи уже смертельно больным нашел в себе силы провести встречу с первым и последним Президентом СССР Михаилом Горбачевым, на которой уговаривал последнего отдать Курилы. Но получил отказ. Умирая, Синтаро Абэ завещал сыну «эту тему не бросать». Вот теперь ставший премьер-министром Синдзо регулярно выполняет самурайский ритуал: приезжает на могилу отца и клянется «поставить точку» в территориальном споре. В среду он еще раз напомнил, что впервые о новом Мирном договоре с Путиным они поговорили два года назад как раз в его родной городе Нагато.

— Под нашим с президентом Путиным твердым руководством условились энергично проводить совместную работу, еще больше проявляя доверие между гражданами Японии и гражданами России. Решение задачи, оставленной нерешенной более 70 лет после окончания войны, непростое, но мы должны это сделать, — подчеркнул премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В Японии ждут и Владимира Путина, но только в июне, на очередном саммите двадцатки. Но есть информация, что следующая, уже 26-я по счету личная встреча лидеров России и Японии может состояться еще раньше. Синдзо Абэ может снова приехать в Москву в конце марта или начале апреля.

Как ранее сообщал Пятый канал, в начале сегодняшних переговоров Путин отметил пользу регулярных встреч с Абэ.