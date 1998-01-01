Кандидатуру Юлии Тимошенко поддержал раскольник Филарет

У стремительно теряющего рейтинги Петра Порошенко появился серьезный конкурент. За пост главы государства намерена бороться Юлия Тимошенко. Официальное выдвижение кандидата прошло на съезде ее партии «Батькивщина».

Это будет уже третий президентский поход бывшего премьер-министра. Но обещания все те же: победить коррупцию, снизить тарифы. Вот только имидж у Тимошенко новый — теперь никакой косы и рюшей. В нынешнюю компанию, по некоторым данным, вложено почти 3,5 миллиона долларов. И опросы показывают — шансы на победу очень велики.

Поддержать кандидата явился и главный украинский раскольник Филарет. Что это, если не предательство? Ведь, по сути, он был правой рукой Порошенко в борьбе за автокефалию.

Ранее Пятый канал сообщал, что партия «Слуга народа» выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.