Это фейк! Источник опроверг роман Брэда Питта и Шарлиз Терон

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Ранее сообщалось, что голливудские звезды встречаются с декабря 2018 года.

Фото: www.globallookpress.com

Журнал People со ссылкой на свой источник сообщил, что информация о романе Брэда Питта с Шарлиз Терон не соответствует действительности.

По данным издания, голливудские звезды не виделись несколько месяцев после съемок для рекламы часов Breitling. О первых серьезных отношениях 55-летнего актера после разрыва с Анджелиной Джоли сообщила газета The Sun, ссылаясь на свой источник, близкий к знаменитой паре. Тогда газета утверждала, что Терон и Питт сошлись в рождественские праздники.

Джоли подала на развод в 2016 году после двух лет брака с Питтом. Недавно звездные родители согласовали вопрос опеки над шестью детьми.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему Бред Питт никогда больше не женится.

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