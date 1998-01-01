Александр Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин записал на свой счет очередной хет-трик в матче против «Сан-Хосе Шаркс». Игра проходила 22 января на домашней арене «Кэпиталз» в Вашингтоне и завершилась со счетом 7:6 в пользу «акул», сообщает RT.

Команда Овечкин была очень близка к победе в основное время, но за мгновение до сирены противник сравнял счет. Уже в дополнительном периоде чешский легионер Томаш Гертл забросил решающую шайбу и обеспечил гостям победу. Так же как и россиянин, он оформил хет-трик и осуществил голевую передачу.

На счету «Вашингтон Кэпиталз» уже шесть поражений подряд. Из-за этого команда оказалась на четвертом месте в таблице НХЛ.

Ранее Пятый канал рассказывал, как врачи зашили рану Александру Овечкину прямо во время матча.