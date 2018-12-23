Врачи зашили рану Александру Овечкину прямо во время матча

, 10:43 17

После травмы хоккеист отказался от положенного отдыха и вернулся на лед.

Фото: www.globallookpress.com

Хоккеист Александр Овечкин получил серьезную травму во время матча. Несмотря на глубокий порез, спортсмен вернулся на лед сразу после оказания первой помощи.

Травмировал руку Овечкин во время встречи своей команды «Вашингтон Кэпиталс» и «Коламбус Блю Джекетс», сообщает «Советский спорт». В связи с травмой хоккеисту пришлось на время покинуть лед — порез оказался настолько глубоким, что медики были вынуждены наложить на руку швы.

Однако долго отдыхать Александр был не намерен и досрочно покинул скамейку запасных — сразу же после того, как все врачебные манипуляции были завершены. Несмотря на травму, Овечкин прекрасно показал себя во время матча. Именно он стал автором передачи, которая принесла гол его команде. К сожалению, одержать победу «Вашингтон Кэпиталс» это не помогло. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Пятый канал сообщал, что Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в пустые ворота.

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