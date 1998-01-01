Актер Станислав Садальский прокомментировал в интервью Пятому каналу слухи вокруг драки Максима Виторгана с Константином Богомоловым, которая произошла якобы из-за романа Ксении Собчак с режиссером.

— Это личное, пускай сами разбираются. Чужая душа — потемки, кто здесь прав, ко виноват — это время рассудит. Поэтому я никогда не вмешиваюсь в личные разборки. Просто, если уж они показывали такую любовь свою неземную, не надо показывать, потому что все уходит в свисток. Если любишь, это надо было тише. Нельзя это выставлять было, как раньше нас учили, свою личную жизнь нельзя выставлять на публичное обсуждение, — считает Садальский.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором запечатлен момент драки мужа Ксении Собчак актера Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым. Конфликт произошел вечером 21 января в одном из московских кафе.