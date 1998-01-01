«Все уходит в свисток» — Садальский о драке Виторгана с Богомоловым

, 13:30 Эксклюзивное интервью 1 108

По словам артиста, выставлять свою личную жизнь напоказ не стоит никому.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, Пятый канал

Актер Станислав Садальский прокомментировал в интервью Пятому каналу слухи вокруг драки Максима Виторгана с Константином Богомоловым, которая произошла якобы из-за романа Ксении Собчак с режиссером.

— Это личное, пускай сами разбираются. Чужая душа — потемки, кто здесь прав, ко виноват — это время рассудит. Поэтому я никогда не вмешиваюсь в личные разборки. Просто, если уж они показывали такую любовь свою неземную, не надо показывать, потому что все уходит в свисток. Если любишь, это надо было тише. Нельзя это выставлять было, как раньше нас учили, свою личную жизнь нельзя выставлять на публичное обсуждение, — считает Садальский.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором запечатлен момент драки мужа Ксении Собчак актера Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым. Конфликт произошел вечером 21 января в одном из московских кафе.

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