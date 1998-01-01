Новый смартфон Honor View 20 представили в России

Китайская компания Huawei представила в Москве новый флагманский смартфон Honor View 20. Начало продаж запланировано на 31 января. Цена начинается от 37 990 рублей, сообщает RG.RU.

Главное отличие новинки заключается во встроенной в экран селфи-камере, благодаря чему полезная рабочая площадь дисплея составляет 92% передней панели телефона. Основная камера оснащена 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586, усиленным искусственным интеллектом. Дополнительная 3D TOF-камера способна легко сделать из Honor View 20 игровую консоль с контролем движений.

Основу нового флагмана составляет однокристальная система на процессоре Kirin 980 с двойным нейромодулем. Аналогичный используется в линейке Huawei Mate 20.

Смартфон Honor View 20 имеет жидкостную систему охлаждения и тройную интеллектуальную Wi-Fi-антенну. Емкость аккумулятора 4000 мАч.

Корпус смартфона изготовлен с применением нанолитографии, благодаря этому на задней панели виден яркий и динамичный цветовой градиент в форме буквы «V».

Ранее Пятый канал сообщал, что Motorola выпустит телефон-раскладушку с гибким экраном. Смартфон RAZR по своему форм-фактору совпадает с моделью 2004 года.