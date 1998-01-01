Назад в будущее: Motorola выпустит телефон-раскладушку с гибким экраном

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Смартфон RAZR по своему форм-фактору совпадает с моделью 2004 года.

Фото: Instagram @deddyshaqueena

В интернете появились первые проектные изображения нового смартфона-раскладушки от Motorola. Наброски публикует сайт 91mobiles.com со ссылкой на базу данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Судя по фото, телефон будет непривычной для современного пользователя складной формы. Более того, смартфон по своему дизайну напоминает модель Motorola RAZR V3 2004 года выпуска.

Новый гаджет, получивший название RAZR, имеет вытянутый экран, сверху на крышке располагается второй дисплей и основная камера.

The Wall Street Journal сообщает, что официальный анонс телефона состоится в феврале нынешнего года, примерная цена девайса составит 1,5 тысячи долларов.

Ранее Пятый канал рассказывал о презентации смартфона от Xiaomi.

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