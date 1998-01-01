Население России сократилось впервые за десять лет

Число жителей России снизилось впервые за десять лет и составило 146,794 миллиона человек, об этом сообщает Росстат. Год назад этот показатель исчислялся 146,880 миллионами человек. Следовательно, убыток населения составил примерно 86 тысяч человек.

Предыдущее сокращение населения отмечалось в 2009 году ориентировочно на 100 тысяч человек, но в дальнейшем наблюдался уверенный прирост.

Ранее Пятый канал сообщал, что жилищная господдержка молодых семей не улучшает демографию. Аудитор Счетной палаты заявил, что федеральная программа пока не помогла сместить акцент на многодетные семьи. Он отметил, что на данный момент в России более 219 тысяч молодых семей, из которых ежегодно реальную помощь получают 14 тысяч.