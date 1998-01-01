Названа самая безопасная страна для путешествий

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Онлайн-сервис Wegoplace определил, где туристам комфортнее всего гулять по ночному городу.

Фото: www.globallookpress.com

На основе отчета Solo Travel Safety Report 2019 сервис для путешествий Wegoplace представил рейтинг самых безопасных стран мира. Согласно результатам исследования, самым комфортным местом для отдыха назван Сингапур. В пятерку лидеров также вошли Норвегия, Исландия, Финляндия и Узбекистан.

Специалисты не рекомендуют туристам отправляться в Венесуэлу, Афганистан и Южный Судан. В ходе опроса выяснилось, что в этих странах дела с полицией обстоят хуже всего.

В проведенном исследовании приняли участие жители из 142 стран мира. Они поделились своим мнением о  работе сотрудников правоохранительных органов, и рассказали, как часто подвергались ограблениям в своем государстве.

Ранее Пятый канал представил рейтинг самых комфортных городов России.

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