Названа самая безопасная страна для путешествий

На основе отчета Solo Travel Safety Report 2019 сервис для путешествий Wegoplace представил рейтинг самых безопасных стран мира. Согласно результатам исследования, самым комфортным местом для отдыха назван Сингапур. В пятерку лидеров также вошли Норвегия, Исландия, Финляндия и Узбекистан.

Специалисты не рекомендуют туристам отправляться в Венесуэлу, Афганистан и Южный Судан. В ходе опроса выяснилось, что в этих странах дела с полицией обстоят хуже всего.

В проведенном исследовании приняли участие жители из 142 стран мира. Они поделились своим мнением о работе сотрудников правоохранительных органов, и рассказали, как часто подвергались ограблениям в своем государстве.

Ранее Пятый канал представил рейтинг самых комфортных городов России.