Экс-король Малайзии разводится с «Мисс Москва»

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По слухам, Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V Фарис готовят документы для начала бракоразводного процесса.

Фото: Facebook @ezzatdato.mohdtahir

Обладательница титула «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V Фарис могут развестись. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на инсайдерскую информацию. Источник, близкий к паре сообщает, что чувства влюбленных остыли, и они решили расторгнуть союз, заключенный всего несколько месяцев назад. Сейчас знаменитая пара якобы готовит документы для начала бракоразводного процесса.

Между тем, фанаты не теряют надежды, что развод бывшего короля и модели — всего лишь слух. Поклонники пары следили за жизнью влюбленных и вместе с ними радовались грядущему пополнению в семействе. Интернет-пользователи надеялись, что союз Оксаны и Мухаммеда станет одним из самых прочных, ведь ради друг друга супруги пошли на многие жертвы. Ради своего избранника модель приняла ислам, а король отрекся от престола.

Ранее Пятый канал рассказал о трогательной свадьбе 49-летнего короля Малайзии и 25-летней обладательницы титула «Мисс Москва». Молодожены выглядели очень счастливыми, а их искренние чувства не вызывали сомнений. На торжество были приглашены многие известные артисты.

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