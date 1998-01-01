Более 100 человек задержаны в ходе демонстрации в Венесуэле

В Венесуэле было задержано не менее 109 человек в ходе демонстраций, прошедших в среду, 23 января. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил исполнительный директор неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро.

#23ENE 9PM: Reporte @ForoPenal: ARRESTOS x protestas: #21ENE: 9 (Dtto Cap) // #22ENE: 34: Bolívar 6, Dtto Cap 10, Monag 5, NvaEsparta 13 // #23ENE: 109: Anzoát 2, Arag 6, Bolívar 18, Ccs 8, Monagas 34, Miranda 1, Lara 1, Táchira 3, Zulia 32, Falcón 1, Yrcuy 1, Guári 2 TOTAL: 152 — Alfredo Romero (@alfredoromero) 24 января 2019 г.

Всего, за время мятежа, поднятого оппозиционерами под предводительством Хуана Гуайдо 21 января, задержали 152 участника восстания.

23 января, в Венесуэле прошли антиправительственные марши и манифестации сторонников законно избранного президента страны Николаса Мадуро. По информации национальных СМИ, в ходе столкновений погибли 16 человек.

Ранее Пятый канал сообщал, как полиция Каракаса пытается усмирить демонстрантов.