Полиция Каракаса усмиряет демонстрантов, устроивших беспорядки— видео

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В связи с инцидентом было закрыто семь станций метро Каракаса.

Фото, видео: AP, www.globallookpress.com

Против демонстрантов, устроивших беспорядки в столице Венесуэлы Каракасе, полиция была вынуждены применить слезоточивый газ. Об этом сообщает РИА Новости. Инцидент произошел на востоке Каракаса, на станциях Чакао и Альтамира. Там протестующие начали бросать камни в полицейских.

На данный момент в столице Венесуэлы закрыто семь станций метро, где больше всего агрессивно настроенных протестующих. Сабана Гранде, Чакаито, Чакао, Альтамира, Миранда, Лос Дос Каминос и Лос Кортихос уже не предоставляют услуги по перевозке пассажиров.

Ранее Пятый канал сообщал о новых беспорядках в Венесуэле. Сторонники оппозиции пытаются совершить госпереворот. Решительно настроенные против законно избранного президента Николоса Мудуро протестующие вышли на улицы всех крупных городов, в том числе и Каракаса. Тем временем, глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо призвал сторонников властей идти защищать главу государства Николаса Мадуро к президентскому дворцу в Каракасе. А Национальная гвардия ввела бронетехнику в один из районов столицы Венесуэлы, где собрались протестующие.

Оппозиционеров активно поддерживает США.  Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента — Национальной ассамблеи этой латиноамериканской страны Хуана Гуайдо ее «переходным президентом». В своем заявлении американский лидер добавил, что продолжит использовать «весь вес экономической и дипломатической мощи США, чтобы добиваться восстановления демократии в Венесуэле».

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