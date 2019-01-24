Холодная незалежность: Украинцы греются кирпичами из-за высоких тарифов на газ

После введения новых тарифов на газ украинцы не могут оплачивать отопление. Даже в сравнительно богатом Киеве людям приходится греться при помощи кирпичей, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александра Сергиенко.

Как отмечает Сергиенко, в ноябре 2018-го за коммунальные услуги не стала платить половина украинцев. Более того, в Киеве, который считается более благополучным, чем остальная Незалежная, уровень невыплат даже выше.

— Я сам видел, как бедные люди обогреваются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют, практически, кухню и ближайшую комнату, — рассказывает Сергиенко о ситуации, увиденной в украинской столице.

Новый год не принес в этом плане рядовым украинцам ничего хорошего — тарифы на отопление повысились в среднем на 17,1%. В грядущем ноябре стоит ожидать худшего — цена на газ для жителей Украины возрастет на 23,5%, что автоматически увеличит и стоимость отопления. Повышение обосновано требованием МВФ в рамках предоставления очередного транша.

Ранее Пятый канал приводил слова народного депутата Украины Дмитрия Добродомова, который раскритиковал власти, за то, что они превратили Незалежную в «наибеднейшую страну Европы».