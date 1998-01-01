В Алма-Аты задержали «шутников», пытавшихся сдать человека в багаж

, 9:33 50

Пятеро молодых людей затеяли свою акцию, предположительно, чтобы заснять вирусное видео.

Фото: www.globallookpress.com

Пятерых молодых людей, которые пытались сдать в багаж чемодан с человеком внутри, задержали в аэропорту казахстанской Алма-Аты сотрудники службы безопасности и линейного отдела внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани в своем Facebook.

Один из пятерых «юмористов» во время регистрации на рейс до Астаны поставил на багажную ленту необычно тяжелый чемодан, который превышал допустимый лимит в 23 килограмма. Закономерно ему предложили доплатить за груз, либо разделить багаж. Тогда молодой человек отнес сумку к кассам, а из чемодана показалась рука. Кассир, заметившая «живой багаж», сразу вызвала сотрудников службы безопасности и представителей линейного отдела внутренних дел, которые задержали любителей пошутить. По словам пресс-службы, молодые люди снимали происходящее на видео.

— После этого сообщники оставили сумку рядом с кассами авиакомпании Air Astana и отошли в сторонку. Кассир, увидев, как из сумки появляется человеческая рука, сразу вызвала сотрудников службы авиационной безопасности аэропорта и представителей ЛОВД. Силовики задержали уже вылезшего из сумки парня, — сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Теперь «юмористам» грозит административная статья за мелкое хулиганство — она предусматривает штраф до 50 тысяч тенге, эквивалентный 8800 рублей, либо 20 суток ареста.

Пользователи Facebook попытку пошутить тоже не оценили и предложили отправить молодых людей на работы.

— Штраф маловат за такие шутки!!! Метлы в руки и пусть хайпуют месяц на тротуарах!!!

Ранее Пятый канал рассказывал, что Facebook планирует создать платформу для просмотра мемов.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

10:07
На Пятом канале акция День Добрых Дел для Григория Хвастунова
9:59
Репортаж: Новые подробности по делу о загадочной смерти в СИЗО предпринимателя Пшеничного
9:51
Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле возросло до 218 человек
9:42
Правительство отказалось от очередной заморозки цен на бензин
9:33
В Алма-Аты задержали «шутников», пытавшихся сдать человека в багаж
9:15
Серьезная драка с охранником магазина в Донецкой области попала на видео
8:58
Уникальные кадры: Дети сняли пожар изнутри школы во Владивостоке
8:43
Что ожидает Шаповалова за попытку угона самолета: тюрьма или больница?
8:26
Чемодан — вокзал — Вашингтон! Мадуро приказал дипломатам США покинуть страну
8:11
Первые по свержениям: Трампа высмеяли за поддержку переворота в Венесуэле
7:59
Названы блюда, приближающие преждевременную смерть
7:53
Видео: Российский самолет поднялся в воздух для перехвата шведского разведчика
7:46
Холодная незалежность: Украинцы греются кирпичами из-за высоких тарифов на газ
7:31
Экс-король Малайзии разводится с «Мисс Москва»
7:21
Более 100 человек задержаны в ходе демонстрации в Венесуэле
7:08
Пожар в школе Владивостока, дети эвакуированы — видео
7:01
Илья Резник: «Я хожу в белом, и все думают, что я миллионер»
6:46
Вашингтон пытается превратить Венесуэлу в страну без государства — Слуцкий
6:31
Сменила бикини на «панталоны до пупка»: Серябкина выложила интимное фото
6:15
До чего доводит красота: Лицо солистки «Красок» покрылось волдырями после салона

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама