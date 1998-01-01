В Алма-Аты задержали «шутников», пытавшихся сдать человека в багаж

Пятерых молодых людей, которые пытались сдать в багаж чемодан с человеком внутри, задержали в аэропорту казахстанской Алма-Аты сотрудники службы безопасности и линейного отдела внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани в своем Facebook.
Один из пятерых «юмористов» во время регистрации на рейс до Астаны поставил на багажную ленту необычно тяжелый чемодан, который превышал допустимый лимит в 23 килограмма. Закономерно ему предложили доплатить за груз, либо разделить багаж. Тогда молодой человек отнес сумку к кассам, а из чемодана показалась рука. Кассир, заметившая «живой багаж», сразу вызвала сотрудников службы безопасности и представителей линейного отдела внутренних дел, которые задержали любителей пошутить. По словам пресс-службы, молодые люди снимали происходящее на видео.
Теперь «юмористам» грозит административная статья за мелкое хулиганство — она предусматривает штраф до 50 тысяч тенге, эквивалентный 8800 рублей, либо 20 суток ареста.
Пользователи Facebook попытку пошутить тоже не оценили и предложили отправить молодых людей на работы.
— Штраф маловат за такие шутки!!! Метлы в руки и пусть хайпуют месяц на тротуарах!!!
Ранее Пятый канал рассказывал, что Facebook планирует создать платформу для просмотра мемов.