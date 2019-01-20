Facebook запустит сервис для просмотра мемов

, 10:04 10

Новая платформа получит название LOL.

Фото: www.globallookpress.com

Компания Facebook планирует запустить новую платформу для просмотра мемов. Проект будет ориентирован в первую очередь на молодежь. После разработки непопулярных у подростков сервисов Facebook Watch, Lasso и IGTV компания решила создать совершенно новый видеопродукт. Об этом сообщает Lenta.ru с ссылкой на портал TechCrunch.

Как сообщает источник, новая платформа получит название LOL (от английского «laughing oul loud» — очень смешно). Благодаря новому сервису, пользователи смогут просматривать смешные видео и анимации, распределенные по нескольким категориям. Уже известно, что среди прочих появятся разделы с розыгрышами, а также шутками про школу и животных.

Согласно имеющимся сведениям, работа над проектом ведется уже несколько месяцев и сейчас находится на стадии закрытого тестирования. Около 100 подростков испытывают новую платформу. По мнению большинства, сервис нуждается в доработке. Шуток не так много, а многие из опубликованных уже устарели.

Ранее Пятый канал сообщал, что WhatsApp планирует ввести новую функцию. Теперь войти в мессенджер станет возможно по отпечатку пальца.

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