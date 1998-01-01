Подозреваемый в расправе над медведем пермский чиновник подал в отставку

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Василий Утробин принял решение покинуть свой пост, однако пока находится на больничном.

Фото: permv.ru

Пермский чиновник Василий Утробин, которого подозревают в охоте на спящего в берлоге медведя, принял решение покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя Утробина.

По словам женщины, глава Юксеевского сельского поселения Кочевского района уже подал заявление об отставке, но затем заболел. В связи с этим администрация пока не рассматривает документ.

— Утробин находится на больничном в Перми, – уточнила собеседница агентства.

Ранее Пятый канал сообщал, что Василия Утробина и бывшего топ-менеджера крупной энергетической компании Николая Илюшин подозревают в незаконной охоте на спящего бурого медведя и четырех рысей. Сейчас ведется доследственная проверка данного факта.

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