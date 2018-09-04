СК проверяет информацию об убийстве чиновниками в Прикамье медведя и четырех рысей

Представители Следственного комитета России по Пермскому краю начали доследственную проверку по факту участия должностных лиц в незаконной охоте, сообщает ТАСС.

По информации местных СМИ, в Прикамье чиновники во время охоты убили спящего бурого медведя и четырех рысей. Фотографии, на которых браконьеры позируют со своими трофеями, оказались в распоряжении пермских журналистов.

Работники местных СМИ утверждают, что на фото запечатлены глава Юксеевского сельского поселения Кочевского района Василий Утробин и бывший топ-менеджер крупной энергетической компании Николай Илюшин.

Журналисты провели собственное расследование и выяснили, что снимки были сделаны в разное время. На незаконную охоту Утробин и Илюшин ездили как минимум два раза в 2018 году. Кроме того, VIP-охотники не имели лицензий на добычу рысей, а убийство спящих в берлогах медведей запрещено законом.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Иркутский губернатор убил медведя варварским способом.