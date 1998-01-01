Обыски прошли в мэрии Нефтеюганска

В мэрии Нефтеюганска с самого утра, 24 января, работали следователи. Об этом сообщило издание URA.RU, однако официального подтверждения этой информации нет.

По некоторым данным, Сергея Дегтярева подозревают в превышении полномочий. Следователи изымали документы. В федеральной службе безопасности и следственном управлении по Тюменской области ситуацию пока не комментируют.

Также сообщается, что Сергей Дегтярев задержан.

Ранее Пятый канал рассказывал, что ФСБ задержали более 80 нелегальных оружейников.