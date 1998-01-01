Видео: сотрудники ФСБ задержали более 80 нелегальных оружейников

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При обысках специалисты обнаружили не только незарегистрированное огнестрельное оружие, но и куда более интересные экземпляры.

Фото, видео: ФСБ РФ

ФСБ и Росгвардия провели совместный рейд по выявлению нелегальных оружейных мастерских. Мероприятия прошли в 32 регионах страны, задержаны 86 человек.

Об итогах проверок рассказали представители Центра общественных связей ФСБ.

В 32 регионах пресечена деятельность 86 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны. По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, — цитирует ТАСС представителя ФСБ.

Массовые проверки привели к закрытию девяти нелегальных оружейных производств, на которых модернизировали оружие и производили боеприпасы. Также в результате рейдов сотрудникам ведомств удалось выявить и изъять почти 200 единиц огнестрельного оружия — автоматы, пистолеты, револьверы, пулеметы и винтовки. Кроме того, спецслужбы обнаружили и «тяжелую артиллерию»: огнемет и два ручных гранатомета РПГ-26, более десятка осколочных гранат, внушительный объем взрывчатых веществ и детонаторы к нему.

Рейды показали, что при нелегальном производстве боеприпасов умельцы тоже не мелочились — в руках ФСБ оказалось больше десяти тысяч незаконно созданных патронов.

— По результатам экспертиз изъятого оружия следственными подразделениями ФСБ и МВД будут приняты решения о возбуждении уголовных дел по статьям «Незаконный оборот оружия», «Незаконный оборот взрывчатых веществ» и «Незаконное изготовление оружия», сообщили в ФСБ.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что сотрудники ФСБ задержали в Москве полицейских, подозревающихся в махинациях с недвижимостью.

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