Видео: сотрудники ФСБ задержали более 80 нелегальных оружейников

ФСБ и Росгвардия провели совместный рейд по выявлению нелегальных оружейных мастерских. Мероприятия прошли в 32 регионах страны, задержаны 86 человек.

Об итогах проверок рассказали представители Центра общественных связей ФСБ.

— В 32 регионах пресечена деятельность 86 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны. По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия , — цитирует ТАСС представителя ФСБ.

Массовые проверки привели к закрытию девяти нелегальных оружейных производств, на которых модернизировали оружие и производили боеприпасы. Также в результате рейдов сотрудникам ведомств удалось выявить и изъять почти 200 единиц огнестрельного оружия — автоматы, пистолеты, револьверы, пулеметы и винтовки. Кроме того, спецслужбы обнаружили и «тяжелую артиллерию»: огнемет и два ручных гранатомета РПГ-26, более десятка осколочных гранат, внушительный объем взрывчатых веществ и детонаторы к нему.

Рейды показали, что при нелегальном производстве боеприпасов умельцы тоже не мелочились — в руках ФСБ оказалось больше десяти тысяч незаконно созданных патронов.

— По результатам экспертиз изъятого оружия следственными подразделениями ФСБ и МВД будут приняты решения о возбуждении уголовных дел по статьям «Незаконный оборот оружия», «Незаконный оборот взрывчатых веществ» и «Незаконное изготовление оружия», — сообщили в ФСБ.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что сотрудники ФСБ задержали в Москве полицейских, подозревающихся в махинациях с недвижимостью.