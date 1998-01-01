Видео: сотрудники ФСБ задержали более 80 нелегальных оружейников

ФСБ и Росгвардия провели совместный рейд по выявлению нелегальных оружейных мастерских. Мероприятия прошли в 32 регионах страны, задержаны 86 человек.
Об итогах проверок рассказали представители Центра общественных связей ФСБ.
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Массовые проверки привели к закрытию девяти нелегальных оружейных производств, на которых модернизировали оружие и производили боеприпасы. Также в результате рейдов сотрудникам ведомств удалось выявить и изъять почти 200 единиц огнестрельного оружия — автоматы, пистолеты, револьверы, пулеметы и винтовки. Кроме того, спецслужбы обнаружили и «тяжелую артиллерию»: огнемет и два ручных гранатомета РПГ-26, более десятка осколочных гранат, внушительный объем взрывчатых веществ и детонаторы к нему.
Рейды показали, что при нелегальном производстве боеприпасов умельцы тоже не мелочились — в руках ФСБ оказалось больше десяти тысяч незаконно созданных патронов.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что сотрудники ФСБ задержали в Москве полицейских, подозревающихся в махинациях с недвижимостью.