Какие лучшие моющие средства по версии Роскачества

Роскачество опубликовало список лучших средств для мытья посуды, прошедшие проверку. Информация размещена на сайте организации.
Так, специалисты выделили Fairy, Sarma, Sodasan, Amway, Aos, Synergetic, Bio Mio, Ecover zero, Faberlic и Bon Sai.
Отмечается, что для эксперимента были закуплены моющие средства 45 ведущих торговых марок в ценовом диапазоне от 14 до 600 рублей. Экспертиза проводилась по 21 показателю качества и безопасности.
Наилучший результат, по словам сотрудникам организации, показал гель Fairy, а наибольшее число тарелок удалось отмыть с помощью Amway.
Кроме этого, специалистов Роскачества приятно удивил состав практически всех проверяемых гелей и концентратов.
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