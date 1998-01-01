ТОП-10 марок красной икры по версии «Роскачества»

, 11:26 283

Эксперты завершили проверку одного из главных деликатесов новогоднего стола.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, Пятый канал

Специалисты «Роскачества» составили рейтинг марок красной икры, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу организации.

Так, лучшими производителями деликатеса стали «Тунайча», Globus и «Очень». Также в ТОП-10 вошли «СРК», «Сделано в море», «Русский рыбный мир», ARO, «Тунгуттун», Oyster и «Русское море».

Отмечается, что всего эксперты изучили 29 торговых брендов российской икры лососевых рыб в ценовом диапазоне от 230 до 750 рублей​​ за 100 граммов. Продукция была проверена на наличие вредных веществ, красителей и консервантов, а также на вкус, запах и цвет.

В итоговом заключении «Роскачества» указывается, что во всех банках с рыбными деликатесами была действительно настоящая икра без красителей. Однако высокая цена не является гарантией качества. Например, самые дорогие марки «Корсаков 1853», «Курильская» и «Меридиан» в ТОП-10 не вошли.

Ранее Пятый канал сообщал, как правильно выбирать красную икру.

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