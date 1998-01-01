Кадры с места крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области

В распоряжении Пятого канала оказались кадры с места аварии бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области. На фото видно, что при падении самолет переломило надвое, а огонь сильно повредил корпус.

Напомним, крушение произошло 22 января — сверхзвуковой бомбардировщик разбился, заходя на посадку в Оленегорске — городе в 94 километрах от Мурманска. В момент трагедии на борту находилось большое количество горючего топлива — этот факт вкупе с резко ухудшившейся погодой оставил экипажу крайне мало шансов на выживание. На данный момент известно, что двое летчиков погибло на месте, а один скончался по дороге в больницу. Выживший в крушении Максим Рыльков находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее Пятый канал рассказывал о подробностях повреждений, полученных самолетом при падении.