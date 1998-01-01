Стали известны новые подробности крушения Ту22-М3 под Мурманском

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Появилась информация о том, что происходило за секунды до крушения самолета.

Фото: www.globallookpress.com

Появились новые подробности крушения бомбардировщика Ту22-М3 в Мурманской области, 22 января. Как стало известно Пятому каналу, самолет заходил на посадку со скоростью 300 километров в час. При этом на борту воздушного судна был большой запас топлива. Ко взлетно-посадочной полосе бомбардировщик приближался курсом 180 градусов.

Во время посадки судна была сильная метель, значительно ухудшавшая видимость. Летчики приняли яркое освещение авиационно-технического имущества (АТИ) за световые ограждения аэропорта и направили свой самолет на АТИ. При ударе бомбардировщик попросту разломился пополам — сейчас его обломки лежат между взлетными дорожками аэродрома.

Командир и штурман борта — оба в звании майора — погибли на месте. Штурман экипажа погиб по дороге в медицинское учреждение.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Мурманской области 22 января при заходе на посадку разбился самолет Ту22-М3. Из четырех человек экипажа выжил только один, сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

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