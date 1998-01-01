Британские СМИ обрушились с критикой на Меган Маркл, которая показала в интернете закуски с авокадо, приготовленные для ее визажиста. Издания обвиняют герцогиню Сассекскую в потворстве нарушениям прав человека, экологическим проблемам и незаконной эксплуатации людей.

The Daily Mirror зашло издалека: по мнению таблоида публикации Маркл увеличат спрос на авокадо, что приведет к еще большей эксплуатации нелегального труда в странах третьего мира. В свою очередь, люди станут активнее возделывать землю и это приведет к экологическим проблемам.

Модный глянец Cosmopolitan не отстает, связывая тосты герцогини с нарушениями прав человека и нехваткой воды. По мнению издания, производство авокадо ведет к указанным проблемам.

Ранее Пятый канал сообщал, что британцы осудили «фальшивую беременность» Меган Маркл.