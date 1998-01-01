Модный приговор: Порошенко рассмешил сеть пиджаком «заправленным в трусы»

Петр Порошенко вновь рассмешил пользователей сети своим видом — на фотографии с визита в Израиль он стоит рядом со спикером Кнессета Юлием Эйдельштейном, но есть одна деталь — его пиджак наполовину заправлен в брюки. Как сообщает ФАН, странный вид украинского президента заметила Татьяна Монтян, общественный деятель и блогер.

— Зачем он заправил пиджак в труселя?! Хотя это не главный вопрос. Главное — это каким образом эта фоточка попала на сайт, — пишет Монтян.

president.gov.ua

Действительно, фотография с необычным видом Порошенко была доступна на официальном сайте президента Украины, но сейчас в тематической фотогалерее отсутствует.

Ранее Пятый канал публиковал слова украинского журналиста, который пытался оправдать очередной публичный конфуз Порошенко — в 2015 году президент появился перед журналистами в состоянии, очень напоминающем алкогольное опьянение.