Памфилова на встрече с Путиным рассказала о нововведениях на предстоящих выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, 24 января, рассказала о нововведениях, которые будут внедрены в день единого голосования в сентябре 2019 года.

По словам главы ЦИК, к предстоящим выборам заработает система «Мобильный избиратель», с помощью которой гражданин, находясь в другом субъекте РФ, все равно сможет проголосовать на специально оборудованном цифровыми технологиями участке. Пока это пилотный проект, и в этом году его опробуют в Москве.

— А дальше мы к 2021 году, к большой избирательной кампании хотим по всей России, во всех регионах открыть около пяти тысяч вот таких цифровых участков, которые вообще снимают барьеры, чтобы наши избиратели могли, находясь в другом регионе, уже проголосовать не только на федеральных выборах, но и региональных, — приводит сайт Кремля высказывания Памфиловой.

Председатель Центризбиркома также отметила, что при рассмотрении кандидатов, желающих баллотироваться, ее подчиненные тщательно изучают их биографии, в частности, на предмет судимости. Однако Памфилова уверена, что такой же строгий подход должен применяться и к самим членам ЦИКов.

— Если мы так жестко и требовательно подходим к ним, значит, мы в первую очередь должны жестко и требовательно подходить к членам комиссии. Мы должны тоже, законом предписано, собирать сведения, когда есть кандидат в комиссию: нет ли у него судимости, незакрытые, — предложила Памфилова.

Ранее Пятый канал рассказывал об установке видеонаблюдения на избирательных участках в субъектах РФ на прошедшем едином дне голосования в сентябре 2018 года.