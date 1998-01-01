Памфилова на встрече с Путиным рассказала о нововведениях на предстоящих выборах

, 15:18 76

В сентябре почти в половине субъектов РФ пройдет голосование в региональные органы власти.

Фото: ТАСС / Михаил Климентьев

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, 24 января, рассказала о нововведениях, которые будут внедрены в день единого голосования в сентябре 2019 года.

По словам главы ЦИК, к предстоящим выборам заработает система «Мобильный избиратель», с помощью которой гражданин, находясь в другом субъекте РФ, все равно сможет проголосовать на специально оборудованном цифровыми технологиями участке. Пока это пилотный проект, и в этом году его опробуют в Москве.

— А дальше мы к 2021 году, к большой избирательной кампании хотим по всей России, во всех регионах открыть около пяти тысяч вот таких цифровых участков, которые вообще снимают барьеры, чтобы наши избиратели могли, находясь в другом регионе, уже проголосовать не только на федеральных выборах, но и региональных, — приводит сайт Кремля высказывания Памфиловой.

Председатель Центризбиркома также отметила, что при рассмотрении кандидатов, желающих баллотироваться, ее подчиненные тщательно изучают их биографии, в частности, на предмет судимости. Однако Памфилова уверена, что такой же строгий подход должен применяться и к самим членам ЦИКов.

— Если мы так жестко и требовательно подходим к ним, значит, мы в первую очередь должны жестко и требовательно подходить к членам комиссии. Мы должны тоже, законом предписано, собирать сведения, когда есть кандидат в комиссию: нет ли у него судимости, незакрытые, — предложила Памфилова.

Ранее Пятый канал рассказывал об установке видеонаблюдения на избирательных участках в субъектах РФ на прошедшем едином дне голосования в сентябре 2018 года.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

16:27
Госдума приняла проект закона о блокировке фейковых новостей в первом чтении
16:13
«Пародия на суд!» В Госдуме прокомментировали приговор Януковичу
16:03
Владимир Кличко заявил о «сексуальной» Украине на форуме в Давосе
15:48
Ольга Бузова позвала Дану Борисову сыграть наркоманку в новом клипе
15:36
Сирийское агентство сообщило о взрыве в районе посольства России в Дамаске
15:25
Шнуров VS Волочкова: История одного стихотворения
15:20
Чай не такой: посетители Эрмитажа остались недовольны комплиментом от музея
15:18
Памфилова на встрече с Путиным рассказала о нововведениях на предстоящих выборах
15:10
25 января — Татьянин день и День студента
15:03
В сети появилось фото российского ударного беспилотника «Охотник»
14:54
У актера фильма «Аритмия» украли деньги с карты
14:34
В петербургском Госстройнадзоре побывали с обысками сотрудники ФСБ
14:29
Суд вынес приговор террористам, которые готовили убийства в Москве и Петербурге
14:22
Кремль назвал ситуацию в Венесуэле попыткой узурпации власти
14:17
Модный приговор: Порошенко рассмешил сеть пиджаком «заправленным в трусы»
14:02
МИД РФ: События в Венесуэле подошли к опасной черте
13:51
«Мы не камикадзе» — эстонский генерал об идее угрожать Петербургу ракетами
13:42
Россия предостерегла США от силового вмешательства в дела Венесуэлы
13:29
Мосгорсуд вдвое увеличил наказание бывшему замминистра культуры Пирумову
13:24
Власти Новгородской области объяснили отказ в соцвыплатах 30-летним матерям

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

«Свои» покоряют женские сердца!

Во вторник, 22 января, вечерний показ детектива «Свои» с долей 14,2% принёс Пятому каналу первое место в аудитории «Женщины 25-49» в московском телеэфире.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама