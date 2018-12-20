«Нет тут скидок»: Эдгард Запашный сходил на шопинг с тигром

, 17:23 Фото 49

Фото с дружеской прогулки с хищником Запашный опубликовал в социальной сети.

Фото: Известия/ Зураб Джавахадзе

Дрессировщик Эдгард Запашный отправился на шопинг в весьма специфическом сопровождении. Себе в компанию в поход по магазинам артист взял тигра. Фото с совместного времяпрепровождения артист выложил на своей странице в Instagram.

instagram @zapashny.ru

На снимке Эдгард и его подопечный позируют на эскалаторе между этажами торгового центра. Животное смотрит в кадр, приоткрыв пасть, а Запашный задумчиво вглядывается вдаль. Вероятно, в попытках найти хоть одного посетителя — по шутливому признанию дрессировщика, во время шопинга им с тигром не встретилось ни единой живой души. Да, и в магазинах не оказалось никаких акционных предложений.

— Нет тут никаких скидок! В этом торговом центре даже людей почему-то нет, — шутит Эдгард в подписи к фото.

Подписчики артиста уверены, что необычный спутник мужчины наверняка поможет решить первую проблему и точно стал причиной проблемы второй.

— С такой кисой будут 100% скидки! Особенно в зоотоварах!

— Я бы тоже сбежала из этого ТЦ, если бы встретила такую «маленькую» кошечку…

— С таким другом и продавцов трудно найти будет, — веселятся поклонники циркового артиста.

Среди пользователей нашлись и те, кто мгновенно придумал, как воспользоваться ситуацией в своих целях.

Вы не одолжите тигрулю? Буквально в один ТЦ съездить надо, я там много клевых вещей увидел, а тратить деньги не хочу, мне буквально ненадолго, — шутит юзер.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Эдгард Запашный укусил тигра. Видимо, полосатый хищник простил все обиды своему дрессировщику.

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