«Пародия на суд!» В Госдуме прокомментировали приговор Януковичу

Приговор киевского суда по делу о госизмене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича является несправедливым. Об этом в разговоре с Пятым каналом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

— Это, скорее всего, пародия на суд. А та власть, которая эта судилище устроила, она нелегитимная. Потому что власть она получила в результате госпереворота. И все обвинения, которые были предъявлены Януковичу, можно записать на их счет, — сказал Красов, пояснив, что подразумевает непрекращающуюся войну на востоке страны и деградацию экономики.

Ранее Пятый канал сообщал, что 24 января украинский суд признал Януковича полностью виновным в рамках уголовного дела о госизмене, приговорив к 15 годам лишения свободы. Однако приговор для бывшего лидера Незалежной будет заочным, поскольку он покинул страну еще в 2014 году.