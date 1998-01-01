Киевский суд признал Виктора Януковича виновным в госизмене

Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене. Об этом сообщают местные СМИ, ведущие прямую трансляцию из зала суда.

На рассмотрение дела ушло чуть более полутора лет. При этом приговор стоит считать заочным, поскольку Янукович находится за пределами страны.

Ранее Пятый канал сообщал, что суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего лидера Незалежной в конце июня 2017 года. Прокуроры собирались потребовать для Виктора Януковича пожизненного заключения, однако позднее изменили решение на наказание в виде 15 лет лишения свободы. Сам Янукович свою вину категорически отрицает.