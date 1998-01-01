Видео: в горящей квартире в Балашихе погибли 2 человека

В результате пожара в Балашихе погибли два человека. Возгорание произошло вечером в четверг, 24 января.

Информацию о первых жертвах происшествия подтвердили сотрудники МЧС. Предполагается, что это могли быть рабочие, которые делали ремонт во вспыхнувшей квартире. Известно, что пожар в доме № 14 по Янтарной улице в Балашихе привел к обрушению кровли.

— В Следственный отдел по Балашихе ГСУ СК России по Московской области поступила информация о возгорании в одной из квартир в многоэтажном жилом доме и обрушении части кровли. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехали следователи ГСУ СК России по Московской области, — цитирует ТАСС представителя Следственного комитета Ольгу Врадий.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что пожарные эвакуировали из горящего дома в Балашихе 30 человек.