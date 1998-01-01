Огонь может распространиться из горящей квартиры в многоэтажке в Балашихе

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Спасательные службы эвакуировали три десятка жильцов.

Фото, видео: YouTube / moviegear, Известия/ Павел Бедняков

В подмосковной Балашихе, где в многоэтажном доме в одной из квартир произошел сильный пожар, есть угроза распространения огня дальше по зданию.

Возгорание произошло вечером в четверг, 24 января в одной из квартир на 14 этаже в Янтарном переулке.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили об эвакуации 30 жильцов.

Сообщалось, что во время ремонта в одной из квартир в этом доме произошел хлопок, однако экстренные службы пока не подтверждают эту информацию.

Ранее сообщал Пятый канал публиковал видео охваченной огнем квартиры.

 

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