Потенциал избирательных комиссий могут применить в переписи населения 2020 года

Избирательная система России, благодаря цифровым технологиям стала прозрачной и удобной. Такое мнение высказала глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным. Этот опыт предстоит опробовать вновь в ближайшее время.

— В этом году тоже у нас выборы почти в половине субъектов Российской Федерации, разного уровня: губернаторские, законодательные, в Законодательные собрания. Что нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь так же качественно провести эту работу и в этом году? — поинтересовался президент.

— Сейчас мы вообще вместе с «Ростелекомом» будем выходить на полное видеооснащение и видеонаблюдение, системное и долгосрочное, на новой основе, то есть более качественное. Там QR-кодирование и другие меры, они действительно сделали систему максимально прозрачной, — рассказала глава Центризбиркома.

Памфилова предложила задействовать потенциал избирательных комиссий и в переписи населения 2020 года. Президент идею поддержал.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин в четверг, 24 января, провел телефонные переговоры с Николасом Мадуро.