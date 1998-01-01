Потенциал избирательных комиссий могут применить в переписи населения 2020 года

, 3:01 Эфирная новость 20

Предложение было озвучено главой Центризбиркома Эллой Памфиловой на встрече с Владимиром Путиным.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости/ Михаил Климентьев

Избирательная система России, благодаря цифровым технологиям стала прозрачной и удобной. Такое мнение высказала глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным. Этот опыт предстоит опробовать вновь в ближайшее время.

— В этом году тоже у нас выборы почти в половине субъектов Российской Федерации, разного уровня: губернаторские, законодательные, в Законодательные собрания. Что нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь так же качественно провести эту работу и в этом году? — поинтересовался президент.

— Сейчас мы вообще вместе с «Ростелекомом» будем выходить на полное видеооснащение и видеонаблюдение, системное и долгосрочное, на новой основе, то есть более качественное. Там QR-кодирование и другие меры, они действительно сделали систему максимально прозрачной, — рассказала глава Центризбиркома.

Памфилова предложила задействовать потенциал избирательных комиссий и в переписи населения 2020 года. Президент идею поддержал.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин в четверг, 24 января, провел телефонные переговоры с Николасом Мадуро.

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