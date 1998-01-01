Владимир Путин провел телефонные переговоры с Николасом Мадуро

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Звонок состоялся вечером в четверг, 24 декабря.

Информация о переговорах появилась на официальном сайте Кремля. В сообщении отмечается, что Владимир Путин поддержал законные власти Венесуэлы в непростой для них ситуации. В стране сейчас бушуют беспорядки — оппозиционер Хуаном Гуайдо и его сторонники пытаются добиться смены руководства государства.

— Президент России подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права. Высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога, — говорится в тексте.

В свою очередь Мадуро озвучил свою оценку «опасного развития событий» в Венесуэле и поблагодарил Россию за принципиальную позицию в данном вопросе. В завершение диалога лидеры двух стран подтвердили друг другу настрой на дальнейшее плодотворное сотрудничество государств.