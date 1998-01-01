Корабли Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток из дальнего похода

Во Владивостоке прошла торжественная встреча отряда боевых кораблей, которые с октября выполняли задачи в Тихом и Индийском океанах. Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и танкер «Борис Бутома» посетили восемь стран, участвовали в военно-морском параде и международных учениях.

На суше строй моряков-тихоокеанцев встречал военный оркестр и традиционное угощение в виде жаренных поросят. Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц поблагодарил личный состав военных кораблей за успешное выполнение поставленных задач. После планового отдыха экипажи вновь приступят к службе.

Ранее Пятый канал сообщал, что на вооружение ВМФ поступит до 32 подводных беспилотников «Посейдон».