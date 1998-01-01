На 11 объектах Иркутской области прошла эвакуация из-за сообщений о минировании

По информации ТАСС, утром в пятницу, 25 января, в Иркутске и пригороде из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах была произведена эвакуация людей с 11 крупных объектов.

Источник агентства заявил, что в частности были выведены в безопасное место сотрудники и посетители двух объектов в Ангарске, среди которых ТЦ «Фестиваль», эвакуирован персонал и больные больницы в поселке Дзержинск, проводилась эвакуация людей с объектов в Иркутске — в том числе, двух пожарных частей.

На месте работают сотрудники спецслужб.

Также в настоящее время проверяется информация об эвакуации сразу нескольких социально значимых объектов в Благовещенске.

Ранее Пятый канал сообщал, что сразу три московских аэропорта, а также два крупных торговых центра столицы были якобы заминированы. После тщательной проверки звонки с сообщениями о «минировании» также были признаны «телефонным терроризмом».