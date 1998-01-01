На 11 объектах Иркутской области прошла эвакуация из-за сообщений о минировании

, 6:40 Видео 178

Была прекращена работа нескольких медицинских организаций, двух пожарных частей и торгового центра.

Фото, видео: Пятый канал, YouTube / Amur.info

По информации ТАСС, утром в пятницу, 25 января, в Иркутске и пригороде из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах была произведена эвакуация людей с 11 крупных объектов.

Источник агентства заявил, что в частности были выведены в безопасное место сотрудники и посетители двух объектов в Ангарске, среди которых ТЦ «Фестиваль», эвакуирован персонал и больные больницы в поселке Дзержинск, проводилась эвакуация людей с объектов в Иркутске — в том числе, двух пожарных частей.

На месте работают сотрудники спецслужб.

Также в настоящее время проверяется информация об эвакуации сразу нескольких социально значимых объектов в Благовещенске.

Ранее Пятый канал сообщал, что сразу три московских аэропорта, а также два крупных торговых центра столицы были якобы заминированы. После тщательной проверки звонки с сообщениями о «минировании» также были признаны «телефонным терроризмом».

 

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

7:53
Оппозицинер Хуан Гуайдо не исключает амнистию для Мадуро
7:41
Самую дорогую квартиру в США продали за 238 миллионов долларов
7:27
Быть как модель: Эмили Ратаковски поделилась секретом идеальной фигуры
7:16
Как крепко склеить тонкие вещи — безотказный лайфхак
7:09
Часы Судного дня замерли за две минуты до «ядерной полуночи»
7:01
Петросян и Степаненко развелись, но имущество не поделили. Как разворачивается битва
7:01
Как быстро разносить тесную обувь — простой и проверенный лайфхак
6:57
Анфиса Чехова рассказала о жутком опыте похудания в молодости
6:40
На 11 объектах Иркутской области прошла эвакуация из-за сообщений о минировании
6:33
Легендарная разведчица Гоар Вартанян отмечает свое 93-летие
6:16
Центральный военно-морской музей празднует свое 310-летие
6:01
«Эффект сжатой пружины»: Что случится после того, как отпустят цены на бензин
5:56
Россия «задолжала» Совету Европы около 60 миллионов евро
5:44
США не исключили силового вмешательства в ситуацию в Венесуэле
5:35
В Госдуме высказались за установку датчиков утечки газа в жилых домах
5:21
Новгородцы негодуют из-за местного закона о выплатах матерям пособия за первенца
5:21
Выживший после крушения Су-34 летчик рассказал о моменте столкновения
5:11
Десятки прожекторов появились на Дворцовой площади к годовщине снятия блокады
5:06
Корабли Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток из дальнего похода
4:19
Украинский политик призвал к силовому захвату Кубани и Кавказа

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

«Свои» объединили российских телезрительниц!

22 января показ детектива «Свои» в вечернем прайме собрал у экранов 12,7% телезрительниц России в аудитории «Женщины 25-54». Это вновь принесло Пятому первое место среди всех федеральных телеканалов!

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама