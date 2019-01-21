Валерий Немировский, предприниматель и экс-кандидат в мэры подмосковного Красногорска, устроил дебош в Москва-сити.

Предприниматель рассказал Пятому каналу, что он приехал в офисный комплекс, а точнее в башню «Федерация», для встречи с представителями Capital Group. Речь должна была пойти о скидке на дорогое жилье, которое собирался приобрести Немировский. Однако, деловая встреча не задалась.

— Ждал полчаса, пока придет девушка. Когда она пришла, мое терпение уже лопнуло — я приехал вовремя, а они ходят по своему офису и подойти к человеку не могут, который хочет у них купить на $9 миллионов апартаменты, — рассказывает предприниматель.

После обмена грубыми репликами, Немировский решил выместить злобу от неудачной сделки.

— Я пошел одеваться, разломал у них один из макетов дома, спустился вниз, — продолжает рассказ бизнесмен.

Разломанного макета оказалось недостаточно и внизу Немировский увидел люксовый автомобиль Rolls-Royce, который, по его мнению, мог принадлежать кому-то из акционеров. После короткой перепалки с водителем, он оторвал номер у машины и уехал, сообщает РЕН-ТВ.

В ответ на информацию о миллионом ущербе, который он якобы нанес, Немировский ответил, что номер стоит восстановить 1,5 тысячи рублей, макет тоже не стоит больших денег.

— Я им тоже могу счет выкатить, потому что я полчаса сидел просто так, ничего не делал. Мое время тоже денег стоит, — резюмировал бизнесмен.

До этого в СМИ появилась информация, что Немировский устроил серьезный разгром в офисе башни «Федерация», издания оценивали общий ущерб в миллион рублей.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, рассказало, что представители Capital Group обратились в полицию по поводу произошедшего. Они подтвердили сумму ущерба в миллион рублей.

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