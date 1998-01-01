Страх и ненависть в Ливерпуле: экскаваторщик разнес холл отеля из-за зарплаты

Водитель экскаватора из британского города Ливерпуль устроил разгром в фойе отеля Travelodge. На видео, опубликованном пользователем Facebook Уэйном Филлипсом заметно, как мужчина сначала не может заехать по лестнице, но затем справляется с препятствием и приступает к разрушению.

Пользуясь ковшом как тараном, он разбивает новую стеклянную дверь, вламывается в помещение и начинает громить все внутри. К моменту приезда полиции экскаваторщик-дебошир скрылся с места преступления, бросив спецтехнику.

Причины такого «срыва» точно неизвестны, но один из очевидцев сказал, что такое происходит, когда людям не платят за работу. О невыплаченных деньгах упоминал и Уэйн Филлипс, опубликовавший видео. Сейчас обстоятельства ЧП уточняются, известно об одном пострадавшем.

Случай с неизвестным экскаваторщиком из Британии напоминает облегченную версию истории американца Марвина Химейера, который 4 июня 2004 года учинил настоящий разгром в городе Грэнби, штат Колорадо. В 2001 году администрация Грэнби перераспределила земли возле мастерской Химейера в пользу цементного завода, из-за чего он больше не смог заезжать на место работы. Вдобавок к тому администрация оштрафовала Марвина на 2,5 тысячи долларов за различные нарушения.

Химейер подошел к мести основательно — бронировал гусеничный бульдозер стальными листами и цементом, оборудовал видеокамерами для внешнего наблюдения и запасся оружием. 4 июня 2004 года он выехал на дороги Грэнби, разрушил ненавистный цементный завод, мэрию, здание газеты, дом судьи и прочие строения — в общей сложности он снес 13 зданий, при этом не причиняя вреда людям. Полицейские безуспешно пытались обстреливать Химейера, его месть прекратилась только после того как у бульдозера заклинило радиатор. Тогда Марвин свел счеты с жизнью.

Ранее Пятый канал рассказывал, как экскаватор попал в ДТП в Санкт-Петербурге.