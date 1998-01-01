Видео: В Китае показали ракету, прозванную «убийцей авианосцев»

Китайские военные продемонстрировали видео с запуском новой ракеты DF-26. Снаряд, прозванный «убийцей авианосцев», по оценкам может поражать цели на расстоянии четыре тысячи километров. Если это действительно так, то DF-26 сможет достать до американской военной базы на острове Гуам. Видео с запуском новой ракеты опубликовано в Twitter-аккаунте dafeng cao.
The launch of DF-26 IRBM. pic.twitter.com/wH1ou9vPjG— dafeng cao (@dafengcao) 23 января 2019 г.
Ранее Пятый канал рассказывал о ракете 9М729, которую Россия рассекретила для сохранения договора РСМД.