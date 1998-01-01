Россия сделала еще одну попытку, чтобы заставить США передумать о выходе из ДРСМ

, 1:25 Эфирная новость 61

Минобороны рассекретили новейшую ракету для комплекса «Искандер» — 9М729.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Наши военные пошли на беспрецедентный шаг и рассекретили новейшую ракету для комплекса «Искандер» — 9М729.

Это якобы из-за нее США объявили о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Согласно ДРСМД, Америка и Россия взаимно отказывались от наземных ракет, радиусом поражения от пятисот до пяти тысяч километров. Договор защищал Европу от угрозы ядерного удара.

Американцы уверяют, наша ракета-новичок перелетает за лимит. Доказательства? Только слова, из разряда: «Да вы посмотрите, молодая ракета стройнее и длиннее старой!» Да, на 53 сантиметра, уточнили сегодня наши военные, но дальность полета разрешенные 480 километров. МИД подтвердил — мы ничего не нарушаем.

Для понимания масштаба, вот в этом месте примерно заканчивалась ракета 9М728. Увеличилась головная часть, увеличилась аппаратура наведения. Но при этом дальность теперь — 480 километров.

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Брифинг Минобороны, по сути, последняя попытка объяснить не то, что Вашингтону, а вообще миру — российская сторона договора не нарушала, в отличие, кстати, от американской. Это и стратегические ударные беспилотники, и ракеты-мишени для ПРО, и сами элементы ПРО, которые с 2014-го разворачиваются в Европе.

— Союзники в Европе серьезно возмутились и пришлось делать некие реверансы, для того чтобы обвинить Россию в том что не соблюдаются условия договора, — говорит военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Интересно, что российские доводы как будто никто не слышит. Встреча в Женеве по теме ДРСМД неделю назад закончилась провалом. Претензии те же — готовность сотрудничать на нуле.

— Модернизация крылатой ракеты 9М728 была направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик, — заявил начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаил Матвеевский.

Военные атташе из Китая весь брифинг Минобороны не только внимательно слушали, но и записывали в блокноты все до единой цифры технических данных.

Основа ракетных войск КНР — это как раз ракеты средней дальности. Только вот никаких договоров с Китаем никто не подписывал. Хотя военные из Поднебесной к заокеанским коллегам относятся с очевидным подозрением.

— Российская сторона показывает все своих характеристики, и пока мы не видим никаких характеристик со стороны американских партнеров, — отмечает помощник военного атташе КНР Ли Сяофэн.

О том, что США твердо решили разорвать ДРСМД российской стороне донесли уже по дипломатическим каналам. Шансы на то, что в Вашингтоне одумаются, конечно, минимальны. Только захочет ли какая-либо из стран нашей планеты подписывать с Америкой долгоиграющие соглашения — вопрос теперь риторический. А если и подпишет, то будет ли такая страна исполнять букву и дух договора, зная, что в любой момент он может превратиться в малозначимую бумагу?

Ранее Пятый канал сообщал, что Москва будет считать ДРСМД действующим и после 2 февраля.

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