Анна Дзюба, более известная как певица ASTI, выложила в сеть «горячее» видео — на нем она ныряет в снег в откровенном купальнике. По словам самой Анны, в момент прыжка на улице было -17.

Подписчики не смогли пройти мимо жаркого видео в холодном снегу и принялись комментировать.

— У вас бомбическая фигура!!! Огонь!!!

— Кошмар! Сижу вся в мурашках.

— Аж, дух захватывает! Какая ж ты смелая, красава! После такого надо кофейку с рижским бальзамчиком — прогреет на все 100%.

Отдельные пользователи сравнили ASTI с другими знаменитостями, облюбовавшими Instagram.

— Вначале, когда листала ленту, подумала, что опять Волочкова идет в свою бочку.

— Ну, точно Бузова.

Юзеры прошлись по купальнику Анны, который позволил рассмотреть всем желающим округлости фигуры.

— Нормальных купальников не было, обязательно выделять надо ту часть, с которой продукты жизни деятельности вылезают.

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