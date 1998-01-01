Сменила бикини на «панталоны до пупка»: Серябкина выложила интимное фото

, 6:31 Фото 118

Солистка группы SEREBRO удивила фанатов новой публикацией в Instagram.

Фото: Instagram @serebro_official

Солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина любит баловать мужскую часть населения соблазнительными снимками. На ее странице в Instagram регулярно появляются обнаженные фото, которые набирают тысячи лайков и комментариев.

Как только девушка ни привлекает внимание: делает снимки в бикини, встает в соблазнительные позы, записывает интимные видео, демонстрирует свою фигуру со всех сторон. Фанаты уже давно привыкли к ее стилю. Однако новая публикация певицы вызвала недоумение поклонников. Многих она ввела в ступор, а кого-то даже не на шутку рассмешила.

На этот раз звезда предстала в «панталонах» или «труселях до пупка», как решили многие пользователи. Свое фото певица недвусмысленно подписала.

— Желаю, чтобы твоя девушка слала тебе такие фотки пока ты на работе.

instagram.com/serebro_official

Однако «душенька» во всех нарядах хороша. Снимок быстро набрал более 100 тысяч лайков и почти тысячу комментариев. Безусловно, больше всего он полюбился мужской половине человечества.

Огого! А ты вместо нее можешь мне фотки слать?

— Безумно привлекательная!

— Оля, ты красавица, — отметили поклонники.

Ложку дегтя добавили девушки. Они, в свою очередь, сочли фото совершенно непривлекательным и посмеялись над новым бельем Ольги.

— Что это за панталоны?

— Ты что, беременна?

— Зачем натянула панталоны до пупка?

— Больше на пояс похоже, — отметили комментаторы.

Интересно, что новые интимные фото исполнительница начала выкладывать вскоре после того, как призналась в любви экс-бойфренду Егору Криду. Она рассказала, что при любых обстоятельствах старается не «ловить грусть», а «кайфовать от себя». 

Ранее Пятый канал рассказал, что Серябкину высмеяли за странную позу на пляже.

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