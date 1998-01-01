Видео: Центр Петербурга превратился в «Сайлент Хилл» из-за прорыва трубы

Очередной коммунальный коллапс произошел в центре Петербурга, сообщают очевидцы.

На 8-й Красноармейской улице прорвало трубу, горячая вода вытекла на проезжую часть. В результате аварии на месте образовалось густое облако пара и осложнило движение на участке. В условиях почти нулевой видимости водителям приходилось разворачивать автомобили, чтобы не провалиться в пробоину.

В опасной зоне находятся несколько припаркованных машин. На место прибыли сотрудники пожарной охраны и аварийная бригада «Теплосети».

Ранее Пятый канал рассказывал о пострадавших автомобилистах из-за прорыва трубы в Московском районе Петербурга.