Выставка с подлинными экспонатами из блокадного Ленинграда открылась в «Ленрезерве»

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В выставочном центре «Ленрезерв» реконструирована улица блокадного Ленинграда и диорама «Дороги жизни».

Фото, видео: ВКонтакте @lenrezerv, Пятый канал

Огромная выставка подлинных экспонатов из блокадного Ленинграда открылась в пятницу, 25 января, в Санкт-Петербурге, в выставочном центре патриотического общества «Ленрезерв». На площади более чем 500 квадратных метров реконструирована улица, осажденного фашистами города, вдоль которой расположилась экспозиция исторической техники времен Второй мировой войны — по большей части трофейной.

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Здесь можно увидеть гражданские и военные автомобили, бронемашины, а также грузовики, на которых доставлялись продукты в город по льду Ладожского озера, а на обратном пути эвакуировались истощенные ленинградцы. Можно увидеть, как выглядела и сама «Дорога жизни» — на выставке воссоздана диорама. Экспозиция знакомит также с бытом жителей города и с дневниками и личными вещами его защитников.

На церемонию открытия выставки пригласили жителей блокадного Ленинграда и немногих доживших до наших дней ветеранов Великой Отечественной войны. Их поздравил с «Ленинградской Победой» глава города Александр Беглов.

— Город жил. Не просто жил, а боролся, защищался. У нас работали все предприятия, школы, университет, работали хлебопекарные заводы, работали коммунальные службы. И, конечно, работали наши с вами бытовые комсомольские отряды. И комсомольцы после тяжелой вахты, полуголодные шли помогать старикам и детям. И многих спасли. Спасибо им за это огромное! — сказал он.

Беглов отметил, что о Ленинградской Победе знает не только Европа, которую освободили советские войска, но и весь мир. И, по его словам, в этой победе город нельзя разъединить с Ленинградской областью. Глава города обратился со словами благодарности к ее жителям, которые защищали город и делились с ним всем, чем могли. Ну, и конечно, пожелал крепкого здоровья петербургским ветеранам.

Ранее Пятый канал сообщал, что к 75-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады на Дворцовой площади установили прожекторы, которые напомнят, как выглядело ночное небо над осажденном городом.

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