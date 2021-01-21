Хроника Блокады: 25 января — немцы бегут из Гатчины под натиском советских войск

, 10:57 Эфирная новость 29

За день до полного снятия блокады, Советская армия освободила Гатчину от немецко-фашистских захватчиков.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 16

25 января, в этот день ровно 75 лет назад в пригородах Ленинграда еще идут бои. Советские войска увеличивают натиск — немцы уже не в силах держать сопротивление под Гатчиной. В Ленинграде каждый час передают боевые сводки: наши солдаты в шаге от полного разгрома фашистов.

— Вперед на Запад по родной ленинградской земле идут наши войска. Части Ленинградского фронта ведут бой на окраинах города Гатчина. Передовые отряды ворвались в подожженный немцами город, — рассказывает хроника тех лет.

Ожесточенные бои за Гатчину шли почти сутки. Начавшийся 25 января штурм города завершился утром 26-го. Армия фон Кюхлера все дальше отступала от Ленинграда, бросая технику и вооружение. Те, кто сбежать не успевал, тысячами сдавались в плен. Битва за один из красивейших городов подходила к концу.

— Я помню этот город: черные здания. Исакий стоял, я помню, вот его открыли — Исакий — а из дверей Исакия — громадные двери эти центральные — валил пар. Вот этот пар этих 900 морозных окоченевших дней, — вспоминает актер, народный артист СССР Олег Басилашвили

Война стремительно отодвигалась от Ленинграда. Каждый час горожанам сообщали об успехах Красной Армии на Ленинградском фронте. Первыми новости узнавали, конечно же, сотрудники радио.

— Безусловно, все наши сотрудники знали о том, что вот-вот сейчас будет праздник. В Красном селе был тогда бой, и мы слышали вот этот возглас, который остался в сердце навсегда — «Ура! Ура!» и после этого мы поняли — блокада снята, — рассказывает жительница блокадного Ленинграда Тамара Гущенкова.

Но уже совсем скоро диктор Ленинградского радио Лазарь Маграчев объявит всем жителям свободного города:

— Говорит Ленинград! 19 часов 59 минут 27 января 1944 года. Мы включили наш микрофон в центре города на Невском проспекте за минуту до того, как Ленинград громом орудий будет салютовать победе своих героев. Город в напряженном ожидании.

Это будет единственный за все военные годы салют, прогремевший не в Москве. Его дадут на следующий день после освобождения Гатчины, 27 января.

Ранее Пятый канал рассказывал, как советские войска освобождали Пушкин и Павловск.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 16
25 янв
Уникальные архивные документы рассекретили к годовщине снятия блокады Ленинграда
24 янв
Хроника Блокады: 24 января освобождены Пушкин и Павловск
23 янв
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокады Ленинграда
23 янв
Орудия блокады: незрячие слухачи, крейсер «Аврора», альпинисты Исаакиевского
23 янв
Блокада Ленинграда: 23 января немцы отступают и несут большие потери в Пушкине и Павловске
22 янв
Мероприятия в честь Дня снятия блокады в Петербурге — фильмы, выставки, проекты
22 янв
Блокада Ленинграда: 22 января закончился немецкий обстрел, город вздохнул свободно
21 янв
21 января — Блокада обратный отсчет
18 янв
Редкие кадры кинохроники: Как осажденный город отмечал прорыв блокады Ленинграда
17 янв
Блокада Ленинграда: Подвиг, который нельзя забывать

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

11:09
Совфед разработал проект закона о платной регистрации мобильных телефонов
11:00
Кто убил Игоря Талькова — видеорасследование
10:57
Хроника Блокады: 25 января — немцы бегут из Гатчины под натиском советских войск
10:48
«Это медицинский факт!» Милонов хочет приравнять аборты к убийству
10:37
Россияне рассказали о чувстве гордости за страну
10:29
Российские банки готовятся к запуску системы быстрых платежей
10:19
Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудников ДПС в Нальчике
10:12
Подводим итоги акции «День Добрых Дел» для Григория Хвастунова
10:05
Появилась информация о «разводе» «Мисс Москвы-2015» с бывшим королем Малайзии
9:54
Россия планирует перейти на новую вакцину от гриппа
9:36
Световой сигнал неизвестного происхождения обнаружен в космосе
9:31
Как не прогадать на «Киберпонедельнике» — пять лайфхаков от Роскачества
9:20
Что ждет россиян после «разморозки» цен на бензин
9:07
Киев уверен, что Россия подпишет газовый договор с Украиной
8:57
«Я не работаю по вызову» — Виторган отреагировал на сообщения о «гулящей» Собчак
8:40
«Ближайшие часы — ключевые!»: Хуан Гуайдо сделал новое заявление
8:29
Сотрудники аэропорта в Париже эвакуировали пассажиров из-за туфель с подсветкой
8:15
Амурские тигрята «порезвились» на камеру
7:53
Оппозицинер Хуан Гуайдо не исключает амнистию для Мадуро
7:41
Самую дорогую квартиру в США продали за 238 миллионов долларов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

«Свои» объединили российских телезрительниц!

22 января показ детектива «Свои» в вечернем прайме собрал у экранов 12,7% телезрительниц России в аудитории «Женщины 25-54». Это вновь принесло Пятому первое место среди всех федеральных телеканалов!

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама