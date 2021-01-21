25 января, в этот день ровно 75 лет назад в пригородах Ленинграда еще идут бои. Советские войска увеличивают натиск — немцы уже не в силах держать сопротивление под Гатчиной. В Ленинграде каждый час передают боевые сводки: наши солдаты в шаге от полного разгрома фашистов.

— Вперед на Запад по родной ленинградской земле идут наши войска. Части Ленинградского фронта ведут бой на окраинах города Гатчина. Передовые отряды ворвались в подожженный немцами город, — рассказывает хроника тех лет.

Ожесточенные бои за Гатчину шли почти сутки. Начавшийся 25 января штурм города завершился утром 26-го. Армия фон Кюхлера все дальше отступала от Ленинграда, бросая технику и вооружение. Те, кто сбежать не успевал, тысячами сдавались в плен. Битва за один из красивейших городов подходила к концу.

— Я помню этот город: черные здания. Исакий стоял, я помню, вот его открыли — Исакий — а из дверей Исакия — громадные двери эти центральные — валил пар. Вот этот пар этих 900 морозных окоченевших дней, — вспоминает актер, народный артист СССР Олег Басилашвили

Война стремительно отодвигалась от Ленинграда. Каждый час горожанам сообщали об успехах Красной Армии на Ленинградском фронте. Первыми новости узнавали, конечно же, сотрудники радио.

— Безусловно, все наши сотрудники знали о том, что вот-вот сейчас будет праздник. В Красном селе был тогда бой, и мы слышали вот этот возглас, который остался в сердце навсегда — «Ура! Ура!» и после этого мы поняли — блокада снята, — рассказывает жительница блокадного Ленинграда Тамара Гущенкова.

Но уже совсем скоро диктор Ленинградского радио Лазарь Маграчев объявит всем жителям свободного города:

— Говорит Ленинград! 19 часов 59 минут 27 января 1944 года. Мы включили наш микрофон в центре города на Невском проспекте за минуту до того, как Ленинград громом орудий будет салютовать победе своих героев. Город в напряженном ожидании.

Это будет единственный за все военные годы салют, прогремевший не в Москве. Его дадут на следующий день после освобождения Гатчины, 27 января.

Ранее Пятый канал рассказывал, как советские войска освобождали Пушкин и Павловск.